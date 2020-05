Ötən il Azərbaycanda ölkədə olma və yaşama qaydalarını pozan əcnəbilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatında deyilir.

2019-cu ildə ölkədə olma və yaşama qaydalarını pozan 11 564 əcnəbi müəyyən edilərək inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bundan əlavə 8 093 nəfər respublikanın hüdudlarından inzibati qaydada çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.