“Alibaba”nın ümumi gəlirləri 22%-dən çox artıb

Bu ilin I rübündə Çinin elektron ticarət nəhəngi “Alibaba” şirkətinin ümumi gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,3% artaraq 114,3 milyard yuan (16 milyard ABŞ dolları) təşkil edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunun 93,9 milyard yuanı (13,2 milyard ABŞ dolları) əməliyyat gəlirləridir ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 19% çoxdur.

Qeyd edək ki, "Alibaba" 2021-ci ildə Avropa və ABŞ-dakı əsas rəqiblərini qabaqlayaraq 650 milyard yuandan (91,55 milyard ABŞ dolları) çox gəlir əldə etməyi proqnozlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.