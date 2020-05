Böyük Britaniyada son sutka ərzində 4043 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə daha 134 nəfər COVİD-19 infeksiyasının qurbanı olub.



Ümumilikdə, Britaniyada indiyədək 265 min 227 nəfərdə koronavirusa yoluxma aşkar edilib, 37 min 48 xəstə dünyasını dəyişib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.