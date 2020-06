“Elə dəli şeylər etmək istəyirəm ki...” - Natavan Həbibi - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi Natavan Həbibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, üğənni insanların psixoloji durumundan və komplekslərdən danışıb:

“Elə insanlar var ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Özüm daxil o insanlara aruzm odur ki, içlərində rahatlıq tapsınlar və özlərini necə hiss edirlərsə elə də göstərməyə hünərləri olsun. Bu çox çətin məsələdir. Mən bəzən çəkilişlərdə elə dəli şeylər etmək istəyirəm ki... Səviyyəsiz şeyləri nəzərdə tutmuram, sənətlə bağlı deyirəm. Ürəyimdə deyirəm ki, bu şeyi bacaradım, məndə alınardı. Bilirəm ki, müasirlikdir, etsəm, gənclərin ürəyi gedəcək. Sonra deyirəm ki, yaşda böyüklər bunu necə başa düşəcək”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.