“Bir nəfərin iki nəfəri yoluxdurmasının qarşısı alınmayanadək bu xəstəlik artacaq”. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Harmancı AzTV-yə müsahibəsində COVİD-19 pandemiyasının bu il bitməyəcəyini bildirib:

"Yoluxma payızda daha da arta bilər. Hətta payızda digər tənəffüs yolu xəstəlikləri ilə birlikdə çoxala bilər. Hamı deyirdi, yay gələndə yoluxma azalacaq. Amma heç də hər yerdə belə deyil”.

