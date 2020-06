İstəmədiyi adama ərə verildiyi üçün intihar edən qızı görün NECƏ DƏFN ETDİLƏR - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl 21 yaşlı Nağıyeva Günel Bəhram qızı özünü binanın 18-ci mərtəbəsindən ataraq intihar etmişdi.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün mərhumun dəfn mərasimi keçirilib. Ailəsi Güneli "Vağzalı" sədaları altında son mənzilə yola salıb.

İstəmədiyi adamla ailə həyatı qurmağa məcbur edildiyi üçün intihar etdiyi bildirilən qızın dəfnində "Vağzalı" çalınması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Buna görə mərhumun ailəsi kəskin tənqid olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

