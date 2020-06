Sabunçu rayonunun Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 13-də Bakı şəhər sakini Ş.Muradov idarə etdiyi “Hyundai” markalı avtomobillə yolu keçən Şərur rayon sakini Əfsər Abdullayevi vurub.

Xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş piyada iyunun 14-də orada ölüb.

Sabunçu Rayon Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.