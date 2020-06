Bu ilin ilk 5 ayında ölkədən 5 milyard 461,1 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ixrac edilən təbii qazın dəyəri isə 1 milyard 38,4 milyon ABŞ dolları olub.



Xatırladaq ki, ötən ilin eyni dövründə ölkədən 4 milyard 903,3 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilmiş, həmin ixracın dəyəri 871 milyon 621 min dollar olmuşdu.

