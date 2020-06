Rejissor Nail Naiboğlunun ailəsində ağır itki üz verib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, onun qayınanası dünyasını dəyişib.

Gülşən adlı xanım uzun illərdir böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, rejissorun xanımı Gülər 2017-ci ildə 37 yaşında vəfat edib. Həyat yoldaşını itirəndən sonra Nailin övladlarını qayınanası saxlayırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.