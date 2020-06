Baş ağrısı və başgicəllənməni aradan qaldıran MÜALİCƏVİ MƏŞQ

Şərqdən gələn bu məşq aktiv nöqtələrə təzyiq nəticəsində bədənə müalicəvi təsir göstərir.

Metbuat.az publika.az-a istinadən oxucuları bu sadə məşqin bədənə faydaları ilə tanış edir. Məşqə başlamaq üçün ən azı 7 səbəb var:

qan dövranını yaxşılaşdırır;

limfanı sürətləndirir;

damarların divarlarını gücləndirir;

varikoz damarların inkişafına mane olur;

diz oynaqlarını və baldır əzələlərini gücləndirir;

baş ağrısı və başgicəllənməni aradan qaldırır;

yüksək qan təzyiqini normallaşdırır.

Bir qədər aralı dayanıb əllərinizi divara söykəyin. Daha sonra dabanları yuxarı qaldırıb barmaq uclarında dayanmağa çalışın. Bir-iki saniyə bu şəkildə dayanaraq əvvəlki vəziyyətə qayıdın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.