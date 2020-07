İranın paytaxtı Tehran şəhərində partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Şəriəti küçəsində yerləşən klinikada baş verib. Partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olub, azı 6 nəfər yaralanıb.



Əraziyə xilasedici briqadalar cəlb edilib.

