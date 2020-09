"Bu baş versə, Rusiya çökəcək" - Lukaşenkodan şok müraciət

Belarus çöksə, növbədə Rusiya olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib.

O, rusiyalı jurnalistlərə müraciət edərək, müəyyən siyasi hadisələr baxımından arxaynlaşmamağa çağırıb:

“Bizim Rusiya rəhbərliyi ilə hara gəldiyimizi bilirsinizmi? Əgər Belarus bu gün çöksə, növbədə Rusiya olacaq”.

Lukaşenko etirazlarla bağlı yaranmış gərgin situasiyaya xüsusi diqqət çəkib:

“Əgər düşünürsünüzsə ki, varlı Rusiya bununla bacaraq, o zaman yanılırsınız. Çox prezidentlərlə, böyük qardaşım Putinlə danışmışam. Ona xəbərdarlıq etmişəm. Buna qarşı çıxmaq olmaz”.(axar.az)

