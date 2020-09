"2021-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi yaxın günlərdə Milli Məclisə daxil olacaq".

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında komitə sədri Tahir Mirkişili deyib.

Onun sözlərinə görə, 2021-ci ilin büdcəsi qarşıda duran vacib çağırışlardan olacaq.

