Əfqanıstanda "Taliban" qruplaşmasının üzvləri polis əməkdaşlarına hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Kapisa əyalətində baş verib.



"Taliban"ın hücumu nəticəsində 5 polis əməkdaşı həlak olub, 7 nəfər xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.