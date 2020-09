Təhsil naziri sualları cavablandırdı - VİDEO

Təhsil naziri Emin Əmrullayev müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi ilə bağlı sualları cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bununla bağlı "Facebook" səhifəsində video paylaşıb.



"Ötən günlər ərzində müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsi ilə bağlı qaldırılan bir sıra sualları cavablandırdım. İlk növbədə bu mövzuda öz fikrini və rəyini bildirmiş hər bir istifadəçiyə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər bir şərhə cavab yazmaq imkanı məhdud olduğundan məsələlərə qısa video formatında münasibət bildirdim", - deyə nazir qeyd edib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.