Məşhur aktrisa Cenifer Lopezin sosial mediada paylaşdığı foto hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı amerikalı çimərlikdə çəkilmiş fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Gözəl bədən quruluşu ilə hamını heyran edən aktrisanın şəklini qısa müddət ərzində iki milyondan çox izləyici bəyənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.