Daha bir koronavirus peyvəndi son mərhələdə

Dərman firması "Novavax" koronavirus peyvəndinin sınaqlarında son məthələyə gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, firmadan edilən açıqlamada peyvəndin sınaqlarının İngiltərədə ediləcəyi bildirilib. bunun üçün 10 min könüllü istifadə ediləcəyi qeyd edilib. ABŞ-dakı testlərdə isə 30 min könüllü lazım olacaq. Könüllülərin 18-84 yaş aralığında olacağı deyilib.

Daha əvvəl heç peyvənd istehsal etməyən "Novavax" iyul ayında ABŞ höküməti ilə 1,6 milyard dollarlıq müqavilə bağlamışdı. Peyvənd xəbərlərindən sonra şitkərin hissələri 6% dəyər qazanıb.

Mənbə: Ntv Haber

