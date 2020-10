Rusiyanın "MASH" internet kanalı Xankəndidən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayiş edilən reportajda şəhərin tamamən boş olduğu, mülki əhali evini tərk etdiyi görünür.

Jurnalist reportaj əsnasında qeyd edir ki, şəhərdə hərbçilər, bəzi məmurlar və az sayda jurnalist qalıb.

"MASH" internet kanalının az qala "ruhlar şəhəri"nə çevrilən Xankəndidən hazırladığı reportajı təqdim edirik.

