İşğalçı Ermənistan hərbi itkilərini açıqlamaqda davam edir.

Metbuat.az-ın məlumata görə, düşmən oktyabrın 18-də daha 40 hərbçi itirib.

Bununla da Ermənistan tərəfi 673 hərbçisinin öldüyünü etiraf edib.

