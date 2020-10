Koronavirusdan sağalan şəxslərdə bu əlamətlər 2-3 ay davam edir - Alimlər AÇIQLADI

2019-cu ilin sonunda meydana gələn və bütün dünyaya yayılan yeni növ koronavirusla bağlı alimlər yeni faktları açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oksford Universitetinin mütəxəssisləri koronavirusa yoluxan insanların sağaldıqdan sonra bir müddət xəstəliyin əlamətlərin göstərdiklərini açıqlayıblar:

"Müalicə alaraq sağalan xəstələrdə nəfəs darlığı, halsızlıq və depressiya kimi əlamətlər 2-3 ay davam edir".

Eyni zamanda xəstələrin daxili orqanlarında da anormallıqlar müşahidə edildiyi qeyd edilib.

Mənbə: Sözcü.com

