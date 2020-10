Bu gün Türkiyə Prezident Kabineti ölkə rəhbəri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başçılığı ilə Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttindəki vəziyyət və Şərqi Aralıq dənizindəki koronavirusla mübarizədəki inkişaf gündəmi ilə bağlı toplanacaq.

Metbuat.az “trt haber”-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti nazirlərlə bir araya gələcək.

Prezident Ərdoğanın rəhbərliyi ilə keçiriləcək iclasda Azərbaycan ordusunun Ermənistana qarşı mübarizəsinin də qiymətləndiriləcəyi bildirilir.

