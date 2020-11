Ermənilər Xankəndini boşaldır - TƏXLİYƏ BAŞLANIR

''Xankəndi "şəhər bələdiyyəsinin sədri" bildirib ki, müharibəyə qədər Xankəndidə 56 min erməni yaşayırdı, hazırda isə bu rəqəm 17 minə düşüb''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Siyasi-şərhçi Elçin Alıoğlu bildirib.

''Xankəndiyə yollar bağlı olduğu üçün əhalinin ərzaq, sağlamlıq və digər zəruri tələbatları yaranıb və xunta bu problemin öhdəsindən gəlməyə çalışır.

Bildirilib ki, həmin insanların razılığı olarsa, köçürülmə baş tuta bilər. Xankəndidən kütləvi təxliyə hazırlanır''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

