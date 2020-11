Misirin Sina yarımadasında helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 8 sülhməramlı həlak olub. onlardan 6-sı ABŞ, digər 2-si isə Fransa və çexiya hərbçiləridir.

Qəzanın texniki nasazlıq səbəbindən baş verdiyi bildirilir.

