Britaniyada Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə bağlı görüş keçirildi

Böyük Britaniya Krallığında və İslandiyada yaşayan soydaşlarımız Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qarabağda tarixi qələbəmiz və bundan sonra Azərbaycan diasporunun qarşısında duran vəzifələrlə bağlı virtual görüş təşkil edib. Görüşdə Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının, Azərbaycan-Şotlandiya Assosiasiyasının, “Buta” Azərbaycan-Şotlandiya İctimai Birliyinin, “Azəri” İslandiya-Azərbaycan Cəmiyyətinin və London Azərbaycan Evinin təmsilçiləri, Birləşmiş Krallıqda və İslandiyada yaşayan soydaşlarımız iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatması münasibətilə görüş iştirakçılarını təbrik edib.

“Şanlı Ordumuzun şücaəti, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti nəticəsində əldə olunmuş bu möhtəşəm qələbə dünya azərbaycanlılarının fəaliyyət istiqamətlərinə yeni çalar qatır. Bundan sonra diasporumuzun fəaliyyəti daha çox Azərbaycanın milli maraq və mənafeyinin müdafiəsinə, Qarabağın zəngin mədəni-irsinin təbliğinə yönələcək. Diaspor nümayəndələri yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyəti, xüsusilə mətbuat orqanları ilə daha geniş əlaqələr qurmağa, dövlətimizə dəstək olmağa səy göstərməlidir” – deyə Komitə sədri bildirib.

Görüşdə çıxış edən Britaniya Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə Pənahova Azərbaycanın tarixi qələbəsi münasibətilə hər kəsi təbrik edib və bildirib ki, “Azərbaycanlıların Beynəlxalq Web Portalı” yaradılıb və hazırda portalda təkmilləşdirmə işləri aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.