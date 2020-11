Zərifin Bakı və Moskva səfərləri təxirə salındı

İran xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifin noyabrın 23-24-də baş tutmalı olan Azərbaycan və Rusiya səfərləri təxirə salınıb.

Metbuat.az “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi Səid Xətibzadə bildirib.

“Zərifin Moskva və Bakıya səfərinin təxirə salınması hökumətin bu həftə büdcə iclaslarının keçirilməsi ilə əlaqədar növbədənkənar proqramı ilə bağlıdır. Belə iclaslarda bütün nazirlərin iştirakı mütləqdir”, - İran XİN-in Mətbuat xidməti Xətibzadənin sözlərini sitat gətirir.



