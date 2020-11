ABŞ-ın Nebraska ştatının Belvyu şəhərində atışma baş verib.

Metbuat.az bildirir ki,bu barədə yerli polis idarəsinin “Twitter” hesabında bildirilib.

Atışma nəticəsində ən azı iki nəfərin həlak olduğu bildirilir. Daha iki nəfər yaralanıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarına əvvəlcə minalanmış avtomobil barədə məlumat daxil olub.

Daha sonra ərazidə atışma qeydə alındığı bildirilib.

Polisin şübhəli şəxsi yaxaladığı qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.