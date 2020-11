Dünyanın ən varlı insanları siyahısında lider dəyişdi

Dünyanın ən varlı insanı yenidən ABŞ-ın texnologiya şirkəti “Amazon”un rəhbəri (CEO) Ceff Bezos olub.

Metbuat.az “Bloomberg”ə istinadən xəbər verir ki, onun sərvəti 182 milyard ABŞ dollarıdır.

Bu dəfə ikinci yerdə “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin baş direktoru İlon Mask qərarlaşıb.

Belə ki, Maskın sərvəti il ərzində 100, 3 milyard ABŞ dolları artaraq 127,9 milyard ABŞ dollarına çatıb. Bununla da, Mask ABŞ-ın “Microsoft” korporasiyasının rəhbəri Bill Qeytsi geridə qoyub.

“Microsoft”un qurucusu Bill Geyts 127,7 milyard ABŞ dolları həcmindəki sərvəti ilə reytinqin üçüncü sırasında yer tutub.

