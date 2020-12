Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu NATO-nun XİN rəhbərlərinin videokonfrans formatında keçirilən iclasında iştirak edib.

Bu barədə türkiyəli nazir "Twitter” hesabında yazıb.

"NATO-nun gündəmindəki mövzulara əlavə olaraq Dağlıq Qarabağ, Şərqi Aralıq, Liviya və gəmimizə qarşı qeyri-qanuni müdaxilə haqqındakı fikirlərimizi vurğuladıq”, - deyə M.Çavuşoğlu bildirib.

