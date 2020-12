Sergey Şoyqunun qızı federasiya prezidenti seçildi

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun qızı Kseniya Şoyqu Rusiya Triatlon Federasiyasının yeni prezidenti seçilib.

“Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Kseniya bu posta yeganə namizəd olub və onun namizədliyi RTF-nin keçmiş rəhbəri Pyotr İvanov tərəfindən irəli sürülüb. İvanov özü isə noyabrın 30-da Ümumrusiya Yüngül Atletika Federasiyasının prezidenti seçilib.

Qeyd edək ki, Kseniya Şoyqunun 29 yaşı var. O, eyni zamanda “Qazprombank”ın İdarə heyətinin sədr müavininin müşaviri vəzifəsini icra edir.

