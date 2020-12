Uruqvayın keçmiş prezidenti Tabare Vaskes 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sabiq dövlət başçısının üzvü olduğu “Geniş Cəbhə” siyasi koalisiyası məlumat yayıb.



Onun onkoloji xəstəlikdən öldüyü bildirilib.



Qeyd edək ki, Tabare Vaskes 2005-2010-cu və 2015-2020-ci illərdə Uruqvayın prezidenti olub.

