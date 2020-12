Türkiyə Superliqasında XII turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün növbəti matçında "Fənərbağça" klubu "Yeni Malatyaspor"u qəbul edib.



Gərgin keçən görüşdə qonaqlar İstanbul təmsilçisinin qapısına üç cavabsız qol vurub. Beləliklə, "Fənərbağça" komandası doğma meydanda darmadağın olub.



Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 23 xalla "Alanyaspor" başçılıq edir. Onunla eyni xalı olan "Qalatasaray" və "Fənərbağça" klubları ikinci və üçüncü yerlərdə qərarlaşıblar.

