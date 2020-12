Mətbuat katibləri koronavirusa yoluxdu

"Azərişıq" ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Mustafayev koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

"Çalışın, özünüzü qoruyun. Bu, çox amansız xəstəlikdir. Arxayın olub müalicəni yarımçıq saxlamayın. Vitaminlər, bol maye, güclü yeməklərlə maksimum hərəkətdə olun. Passivləşməyinizə imkan verməyin.

Hər nə olur-olsun, yüksək əhval ruhiyyəni qoruyun. Ağrıları dözülməzdir, amma təslim olmaq olmaz!" - deyə o qeyd edib.

"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, “Azərenerji" ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr və media mərkəzinin rəisi Teymur Abdullayevin də bir neçə gün əvvəl verdiyi koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb.

Hazırda hər iki mətbuat katibi ev şəraitində müalicə olunur.

