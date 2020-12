Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, XİN rəhbəri ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı birtərəfli sanksiyaları ilə bağlı Pompeoya öz etirazını bildirib. O, ABŞ-ın sanksiya qərarına ölkəsinin sərt mövqeyini diqqətə çatdırıb.



