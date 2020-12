"Liverpul" "Tottenhem"ə qalib gəldi, "Arsenal" yenə xal itirdi

İngiltərə Premyer Liqasında 13-cü turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 6 görüş keçirilib. Turun mərkəzi oyunu liderlər arasında olub. Lider "Tottenhem" eyni xalla 2-ci olan "Liverpul"un qonağı olub. Meydan sahibləri 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla vacib qələbə qazamıb - 2:1.

Bununla da Yuregn Kloppun komandası 28 xalla vahid liderə çevrilib. "Tottenehm" 25 xalla 2-ci, "Southempton" və "Lester" 24 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. "Everton" 23 xalla 5-cidir.



16 dekabr

İngiltərə Premyer Liqası

“Arsenal” – “Sauthempton” – 1:1

Qollar: Obameyanq, 52 – Uolkott, 18



“Lids” – “Nyukasl” – 5:2

Qollar: Bamford, 35, Rodriqo, 61, Dallas, 77, Alioski, 85, Harrison, 88 – Hendrik, 26, Klark, 65



“Lester” – “Everton” – 0:2

Qollar: Rişarlison, 21, Holqeyt, 72



“Fulhem” – “Brayton” – 0:0



“Liverpul” – “Tottenhem” – 2:1

Qollar: Salah, 26, Firmino, 90 – Son, 33



“Vest Hem” – “Kristal Pelas” – 1:1

Qollar: Haller, 55 – Benteke, 34





17 dekabr



22:00."Aston Villa” – “Bernli”



00:00.“Şeffild Yunayted” – “Mançester Yunayted”

