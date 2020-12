Çində 2021-ci ilin fevral ayının 15-dək 50 milyon nəfər yeni növ koronavirusa (COVİD-19) qarşı vaksinasiya olunacaq.

Metbuat.az-ın "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Şanxayın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin əməkdaşı Tao Lina deyib. T.Lina bildirib:

"Çində vaksinin ilk partiyasını 50 milyon nəfər alacaq. Vaksinasiyanı fevralın 15-dək bitirmək nəzərdə tutulur".

