ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 18 milyona çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə beynəlxalq təşkilatlar, federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablama aparan Con Hopkins Universiteti bildirib.

Məlumata əsasən, pandemiya başlayadandan bəri və bu günə qədər ABŞ-da 18 006 061 nəfər koronavirusa yoluxub.

ABŞ-da ümumilikdə 319 190 nəfər koronavirus səbəbindən ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.