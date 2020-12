Aparıcı Humay Muxtarova da koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı süni nəfəs aparatına qoşulub.

Bu məlumatı Muxtarovanın sənət yoldaşları verib. Onlar Humaya Allahdan şəfa diləyiblər.

