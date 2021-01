Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vüsalə "İnstaqram" hesabında yeni foto paylaşıb. O, paylaşımına: "Bəzən danışan dildən çox baxan göz içindəki doğruları anladar..." sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, hazırda aparıcı koronavirusa yoluxub. Evdə müalicə alır.

