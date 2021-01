Virusun ağciyərlərə düşməsinin qarşısını necə alaq? - VACİB MƏLUMAT

Koronavirusun ağciyərlərə düşməsinin qarşısını almaq üçün nə etməli? Böyük ehtimal hər birimizdə belə bir sual yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tailandlı alimlər iddia edir ki, bBoğazı qarqara etmək koronavirusun profilaktikasına və müalicəsinə kömək edə bilər.

Boğazı yaxalamaq üçün adi sudan, həmçinin, fizioloji məhlul və ya süfrə duzları olan qatqıdan istifadə etmək tövsiyə olunur.

Alimlər xəstəliyin ilk günlərində virusun məhz boğazda daha çox aktiv olduğunu, ən yüksək konsentrasiyanın burada toplandığını vurğulayırlar.

Mütəxəssislər qarqara etməyin maska və əlcək taxmaq qədər təsirli və zəruri olduğunu vurğulayıblar. /medicina.az/

