ABŞ-da Tramp tərəfdarları seçkinin nəticələribnə etiraz mitinqi keçirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq Tramp tərəfdarlarının bir hissəsi Konqres binasına daxil olub.

Konqres işini təcili dayandırmalı olub. Konqresmenlər təxliyə olunur.

Bundan başqa Vaşinqtonda saat 6-dan sonra küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq olunub.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.