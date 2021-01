Cakartada qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərinin son görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlarda sərnişinlərin yaxınlarının onları yola salması əks olunub.

Qeyd edək ki, Cakarta hava limanından havaya qalxan Boinq-737 sərnişin təyyarəsi bir neçə dəqiqə sonra naməlum səbəbdən dənizə düşüb.

