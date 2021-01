“Tesla” avtomobilinin sensorları hətta ruhları da görə bilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Tvitter”də Ovidiu Maciuc adlı istifadəçinin paylaşdığı video izləyicilərin diqqətini cəlb edib. Belə ki, videoda qəbirstanlıqda dayanan avtomobilin displeyində, məzarlıqda heç kim olmadığı halda ani olaraq hərəkət edən insan siluetinin görünüb itməsi bu model avtomobillərin ruhlar aləmi ilə əlaqə qurduğu fikrini yaradıb.

Amma bu vəziyyət ilə bağlı“Tesla” şirkəti məsələyə münasibət bildirməyib.

