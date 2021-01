Rəqqasə Fatimə: "Pulları ütüləyib yığırdım" - VİDEO

ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Fatimə Fətəliyeva olub. Rəqqasə keçdiyi əziyyətli sənət yolundan danışıb: “Pulları ütüləyib yığırdım. Gətirib anama verdim ki, bu qədər pul qazanmışam. O mənim üçün yığıb. Kreditə girib, 2 otaqlı ev almışam. Sonra gördüm ki, paltarlarım çoxalır, həm də dünyaya övladım gəldi. Dedim bunu satım başqa ev alım. Yaşayıramsa, qazanıramsa özümə layiq ev, şərait yaratmalıyam”.

