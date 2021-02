Müəllimlərin vaskinasiya prosesi plandadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib.

Onun sözlərinə görə, müvafiq qurumlar bu prosesi öz planlarına uyğun həyata keçirəcəklər:

"Məlumdur ki, müəllimlər də risk qrupuna daxil olan şəxslərdəndirlər. Onlar da ilk növbədə vaksinasiyaya cəlb olunacaq".

