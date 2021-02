"Yeni dərs cədvəllərinin nümunəsi hazırlanaraq yerlərə göndərilib. V-IX siniflərdə həftə üzrə ortalama 32-25 saat dərs olur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib.

O qeyd edib ki, əgər şagirdlər 3 dəfə dərsə getsələr, bu, hər yarımqrup üzrə 15 saat əyani dərs deməkdir: “Yerdə qalan dərs saatları isə distant təhsil formasında olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.