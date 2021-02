Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Əhməd Ramazanov işindən azad olunub.



Bu barədə Metbuat.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.



Məlumata görə, bununla bağlı mədəniyyət naziri Anar Kərimov əmr verib.

