İlham Əliyev onları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 90 illiyi münasibətilə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman sahəsində kadr hazırlığındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının aşağıdakı əməkdaşları təltif edilirlər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Hacıyev Fuad Hacı oğlu



“Tərəqqi” medalı ilə

Adıgözəlova Leyla Xudat qızı



Cabbarlı Bəhruz Ərzuman oğlu



Əbiyev Qalib Şamil oğlu



Əbiyev Telman Qulam oğlu



Hüseynov Fərhad Cəfər oğlu



Quliyev Yusif Nazir oğlu



Mahmudova Zümrüd Arif qızı.



“Əməkdar müəllim”

Adıgözəlova Vəfa Alman qızı



Ağayeva Validə Eldar qızı



Bağırova Rəfiqə Məzahir qızı



Əhmədova Lalə Yaşar qızı



Heydərov Nemət Əliməmməd oğlu



Xəlilov Rəhim Həsən oğlu



İbrahimli Arif Məmmədqulu oğlu



Qurbanov Oqtay Hüseyn oğlu



“Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi”

Bağırov Soltan Sədrəddin oğlu



Cəfərov Qəmbər Məhərrəm oğlu



Əliyev İlqar Səfəralı oğlu



Məcidov Nazim Böyük-Ağa oğlu



Rüstəmov Bəxtiyar Əyyub oğlu.

