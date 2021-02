Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar parlamentdə təşkil olunan iclasda Qarada 13 Türkiyə vətəndaşını qətlə yetirən PKK terrorçusunun kimliyini açıqlayıb.

Metbuat.az ın məlumatına görə, nazir bildirib ki, bu, “Sorej” kod adlı Kamuran Atamandır.

H.Akar qeyd edib ki, K.Ataman “narıncı siyahı” ilə axtarışdadır:

“Terrorçu 2017-ci ildən Beytüşşəbap bölgəsində bir çox qətliama qatılıb. Oradan müxtəlif yollarla qaçaraq, Qamışlıda, Derikdə 2017-2018-ci illərdə “cəbhə cavabdehi” olaraq çalışıb”.

