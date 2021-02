Generala qarşı sui-qəsd cəhdi: Ölənlər var

Somalinin paytaxtı Moqadişoda yol kənarında bomba partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şahidlərə istinadən Dalsan radiostansiyası məlumat yayıb.



Partlayış Xodan rayonunda Müdafiə Qüvvələri rəhbərinin müavini, general Abas Amin Əlinin kortecinin keçdiyi vaxt baş verib. Partlayış zamanı generalın mühafizəçilərindən ikisinin öldürüldüyü, digərinin yaralandığı bildirilir. Generalın özü isə xəsarət almayıb.



Əş-Şabab terror təşkilatı partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.