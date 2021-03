Bakıda restoranda dava: Qalmaqallı müğənni aranı qatdı, aşıq döyüldü - FOTO

İş adamı Şərurlu İsfəndiyarın sahibi olduğu "Hollivud" restoranında insident yaşanıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, otel biznesi ilə məşğul olan iş adamlarından birinin təşkil etdiyi ziyafətdə dava düşüb. Belə ki, ziyafətin aparıcısı müğənni Nüşabə Musayeva ilə ev sahibi arasında anlaşılmazlıq olub. Bu zaman müğənni əlində olan bakalı qaldırıb, yerə çırıb. Sonra məclisdə dava düşüb. Dava zamanı qonaqlardan biri aşıq Fəzail Miskinliyə yumruq vurub. Aşıq huşunu itirərək yerə yıxılıb.

Aranın qızışdığını görən ziyafəti təşkil edən iş adamı qonaqları sakitləşdirib.

